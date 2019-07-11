https://static.news.ru/photo/b38ff658-a3ca-11e9-b1e7-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Разин Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Музыкальный продюсер Андрей Разин отказался судиться с поп-певцом Дмитрием Биланом из-за нового хита «Про белые розы».

Дима Билан всегда был поклонником «Ласкового мая», и в новом клипе он отдаёт дань детству, — отметил Разин.

Продюсер отметил, что песня в исполнении Юрия Шатунова — шлягер, хит на все времена, который нравится людям до сих пор. Именно по этой причине Разин отдал бы права Билану на свою песню.

Из песни Билан взял только два слова, но если бы он вставил целый куплет, лично ему я бы разрешил, — сказал Разин.

Ранее на YouTube появился клип Билана на песню «Про белые розы». Это поучительная пародия в духе 90-х годов прошлого века. За сутки видео набрало около миллиона просмотров, писал News.ru.