Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с супругом Константином Меладзе. Однако подписчики сравнили их с отцом и дочкой, намекая на большую разницу в возрасте.
Ещё один повод для счастья, — написала Брежнева в Instagram.
Некоторые интернет-пользователи поддержали звёздную пару, отметив, что у любви нет возрастных ограничений.
Как ранее писал News.ru, звезда телевизионного проекта «Дом-2» и телеведущая Алёна Водонаева назвала скучным последний клип певицы Веры Брежневой. Саму исполнительницу при этом она сочла безголосой и нехаризматичной.