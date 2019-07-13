https://static.news.ru/photo/341b9978-a64e-11e9-a727-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ververa/instagram

Певица и бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала трогательное фото с супругом Константином Меладзе. Однако подписчики сравнили их с отцом и дочкой, намекая на большую разницу в возрасте.

Ещё один повод для счастья, — написала Брежнева в Instagram.

Некоторые интернет-пользователи поддержали звёздную пару, отметив, что у любви нет возрастных ограничений.

Как ранее писал News.ru, звезда телевизионного проекта «Дом-2» и телеведущая Алёна Водонаева назвала скучным последний клип певицы Веры Брежневой. Саму исполнительницу при этом она сочла безголосой и нехаризматичной.