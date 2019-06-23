https://static.news.ru/photo/5f600304-95c7-11e9-b29d-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Фанаты Юлии Началовой продолжают добиваться присвоения певице звания заслуженной артистки РФ. Соответствующую петицию подписали более 13 тысяч человек.

Каждый голос очень важен, — говорят почитатели её творчества.

Просьба поклонников, скорее всего, так и останется без внимания. По закону звание заслуженной артистки не может быть получено посмертно. Об этом не раз говорила пиар-директор певицы Анна Исаева, передаёт Teleprogramma.pro .

Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Отец исполнительницы рассказал, что причиной стала остановка сердца, которую спровоцировал сильнейший воспалительный процесс.