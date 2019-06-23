Фанаты Юлии Началовой продолжают добиваться присвоения певице звания заслуженной артистки РФ. Соответствующую петицию подписали более 13 тысяч человек.
Каждый голос очень важен, — говорят почитатели её творчества.
Просьба поклонников, скорее всего, так и останется без внимания. По закону звание заслуженной артистки не может быть получено посмертно. Об этом не раз говорила пиар-директор певицы Анна Исаева, передаёт
Ранее News.ru писал, что дочь Юлии Началовой Вера Алдонина привязалась к нынешней супруге своего отца. Вера всё время находится рядом с мачехой, а та, в свою очередь, старается окружить девочку любовью и вниманием.