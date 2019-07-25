Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящий осенью сольный концерт станет последним.
Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой «Под звуки поцелуев», — написала артистка на своей странице в Instagram.
Она также напомнила поклонникам, что именно с этой концертной программы три года назад началась её карьера поп-певицы.
За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждый день, — обратилась Бузова к поклонникам её творчества.
При этом заявление артистки вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие отнеслись к последнему концерту Ольги с юмором и выразили надежду, что это действительно так.
Ура! Последний! — оставила ироничный комментарий одна из пользовательниц.
Ранее News.ru писал о том, что популярная телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками отрывком из своей новой песни и посетовала, что никак не может придумать для неё оригинальное название.