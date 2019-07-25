https://static.news.ru/photo/fee95be0-ae9b-11e9-9a7b-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Популярная российская телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящий осенью сольный концерт станет последним.

Я дам свой последний концерт и выйду на сцену с программой «Под звуки поцелуев», — написала артистка на своей странице в Instagram.

Она также напомнила поклонникам, что именно с этой концертной программы три года назад началась её карьера поп-певицы.

За эти три года мы с вами сделали невозможное, спасибо за поддержку и ту любовь, которую я чувствую каждый день, — обратилась Бузова к поклонникам её творчества.

При этом заявление артистки вызвало бурную реакцию среди подписчиков. Многие отнеслись к последнему концерту Ольги с юмором и выразили надежду, что это действительно так.

Ура! Последний! — оставила ироничный комментарий одна из пользовательниц.

Ранее News.ru писал о том, что популярная телеведущая и певица Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками отрывком из своей новой песни и посетовала, что никак не может придумать для неё оригинальное название.