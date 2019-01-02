Николай Дроздов госпитализирован в Москве

Ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова доставили в столичную больницу. Он получил повреждения в ночь с 1 на 2 января.
Сначала РЕН ТВ сообщил, что у артиста переломаны рёбра. Однако позднее жена биолога рассказала, что у него, скорее всего, перелом ключицы.
Он делал зарядку и упал, объяснила супруга.
«Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Ещё ушибы», — сказала она.
Дроздов попал в больницу недавно, отметила женщина.
Ранее News.ru сообщал, что 1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти его жизнь.