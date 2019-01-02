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Николай Дроздов госпитализирован в Москве

Николай Дроздов Natalya Loginova/Global Look Press

Николай Дроздов

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Ведущего телепередачи «В мире животных» Николая Дроздова доставили в столичную больницу. Он получил повреждения в ночь с 1 на 2 января.

Сначала РЕН ТВ сообщил, что у артиста переломаны рёбра. Однако позднее жена биолога рассказала, что у него, скорее всего, перелом ключицы.

Он делал зарядку и упал, объяснила супруга.

«Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Ещё ушибы», — сказала она.

Дроздов попал в больницу недавно, отметила женщина.

Ранее News.ru сообщал, что 1 января в собственном доме в Московской области скончался музыкант Крис Кельми. Врачи не смогли спасти его жизнь.


#госпитализация #артист
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