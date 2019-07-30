https://static.news.ru/photo/1d3cb8d4-b37a-11e9-a377-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: АГН «Москва»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рекомендовал ещё раз послушать спорную композицию певицы Molly «Я просто люблю тебя», прежде чем обвинять его в плагиате.

А если меня в плагиате, если не в плагиате — если кто-то расскажет, что я девочка, я должен буду вам продемонстрировать что-то, доказывающее обратное? Ну так и всё тогда. Прекратите позориться — послушайте сами, — отреагировал шоумен.

Претензии предъявил саратовский бард Pashket V (Павел Петров). В своём заявлении на YouTube он сообщил, что песню, которая вышла в 2016 году, якобы скопировали с его работы «Дни и ночи», которую он впервые загрузил в Сеть в 2012-м, пишет RNS .

Ранее News.ru писал, что суд присяжных в Лос-Анджелесе завершил рассмотрение дела о плагиате в хите Кэти Пэрри Dark Horse (2013 год). Христианский рэп-исполнитель Маркус Грей (Flame) в 2014-м обвинил певицу в краже бита его композиции Joyful Noise (2008 год).