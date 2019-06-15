https://static.news.ru/photo/97b9db36-8f95-11e9-93bd-fa163e074e61_1024.jpg Александр Цекало и Лолита Милявская Фото: Виктор Борисов/ТАСС

Украинский блогер Татьяна Микитенко заявила, что Россия давно планировала «распилить» Украину, напомнив о шутке продюсера Александра Цекало и певицы Лолиты про Крым и Карпаты.

Украина отдаст Крым и ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали, — сказал Цекало в новогодней программе 1999 года.

Лолита на этой передаче кивала, соглашаясь с прогнозами супруга.

По мнению девушки, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия, сказала Микитенко на фестивале «Днепровский пост».

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

Как писал News.ru, французский политический деятель, бывший член партии «Национальный фронт» Жульен Рошеди назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.