Украинский блогер Татьяна Микитенко заявила, что Россия давно планировала «распилить» Украину, напомнив о шутке продюсера Александра Цекало и певицы Лолиты про Крым и Карпаты.
Украина отдаст Крым и ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали, — сказал Цекало в новогодней программе 1999 года.
Лолита на этой передаче кивала, соглашаясь с прогнозами супруга.
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Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.
Как писал News.ru, французский политический деятель, бывший член партии «Национальный фронт» Жульен Рошеди назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.