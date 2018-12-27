Лолита оправдалась за украинский Крым

https://news.ru/storage/news/4db3b806bee318e942370f123f28ff5c/a5ea13e0-8416-4981-9eb7-e882e7456d6f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская прокомментировала своё нашумевшее интервью украинскому YouTube-каналу «Крючок TV». Сама артистка не видит ничего скандального в том, что назвала Крым украинским.

«Я всегда говорила, что Крым — это место моего детства. И когда он был местом моего детства, он был Украиной», — сказала певица в интервью kp.ru.

Она добавила, что это сугубо внутреннее ощущение и оно не имеет никакого отношения к геополитике. Тем более, что в Крыму до сих пор нет ни одной таблички на русском языке, напомнила Милявская.

«Я говорю о своём детстве, что в душе я его воспринимаю как украинский. Это важное слово — в душе!» — добавила она.

Родители Лолиты некогда жили в Крыму и стояли там в очереди на трёхкомнатную квартиру. Певица призвала россиян не делать из неё предателя родины и заявила, что её интервью вообще было пророссийским.

Для российской певицы стало большой неожиданностью закрытие ей въезда на Украину. Артистку подвела обычная поездка в Крым: украинские власти не делают исключения ни для кого и считают любой визит на полуостров нарушением суверенитета. В интервью на YouTube-канале «Крючок TV» Лолита заявила, что она вообще считает Крым украинским и предпочитает не ввязываться в «политические игры».

Скандальное признание Лолиты по поводу Крыма назвали настоящим подарком для украинского президента Петра Порошенко. Нашлись и те, кто назвал артистку предателем родины.