Новый клип российской музыкальной группы Little Big вышел на YouTube.
В видео на песню Iʼm OK высмеиваются стереотипы о завсегдатаях баров. «Я в порядке, я не алкоголик» гласит припев композиции. По сюжету посетители развлекательного заведения выпивают, танцуют, поют в караоке и пытаются познакомиться друг с другом.
Режиссёром стала Алина Пязок, а основные роли в нём исполнили лидер группы Илья Прусикин, фронтмен коллектива The Hatters Юрий Музыченко, участник шоу «Импровизация» Арсений Попов и другие, передаёт «
Ранее News.ru писал о том, что американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet, которая является заключительным синглом перед выходом альбома Madame X.