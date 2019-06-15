https://static.news.ru/photo/14e8805a-8e9a-11e9-9f43-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/Little Big

Новый клип российской музыкальной группы Little Big вышел на YouTube.

В видео на песню Iʼm OK высмеиваются стереотипы о завсегдатаях баров. «Я в порядке, я не алкоголик» гласит припев композиции. По сюжету посетители развлекательного заведения выпивают, танцуют, поют в караоке и пытаются познакомиться друг с другом.

Режиссёром стала Алина Пязок, а основные роли в нём исполнили лидер группы Илья Прусикин, фронтмен коллектива The Hatters Юрий Музыченко, участник шоу «Импровизация» Арсений Попов и другие, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал о том, что американская певица Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet, которая является заключительным синглом перед выходом альбома Madame X.