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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ФГБУ Комбинат питания «Кремлёвский» к артисту Филиппу Киркорову.

Генеральный директор предприятия Александр Мещанский данную информацию подтвердил.

Да, действительно. У них есть финансовая задолженность по отношению к комбинату питания «Кремлёвский». Они на неё никак не реагируют, мы были вынуждены подать иск в Арбитражный суд, — сообщил он RNS .

Комбинат намерен взыскать со звезды 82 тысячи рублей. Иск связан с задолженностью по оплате питания для технического персонала, работавшего на юбилейном шоу артиста «Я», проходившем в Кремле.

В свою очередь пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова пояснила, что акты с просьбой оплатить долг за питание команды направлялись Киркорову в течение всего года. Комбинат не является частной структурой и в управделами рассчитывают на урегулирование спора, сказала она РИА Новости .

Мы надеемся, что стороны правильно всё поймут и это не приведёт к скандалу, поскольку уважительно относимся к творчеству Филиппа Бедросовича, — добавила она.

При этом в коллективе певца заявляют, что все расходы были оплачены вовремя. Счёт на 82 тысячи рублей пришёл уже позже, и комбинат питания никак не смог прояснить, откуда взялась эта сумма.

Иск принят к рассмотрению в упрощённом порядке, то есть стороны не должны присутствовать на судебном заседании.

Ранее News.ru писал, что Киркоров устроил детям королевские каникулы. Он привёз Аллу-Викторию и Мартина на фестиваль «Жара» в столицу Азербайджана.