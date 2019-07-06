https://static.news.ru/photo/61a5890c-9f6f-11e9-ab63-fa163e074e61_1024.jpg Композитор Игорь Крутой с женой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Композитор Игорь Крутой поразил фанатов своим свежим видом, опубликовав очередное фото в Instagram. На этот раз 64-летний музыкант снялся с 38-летним сыном Николаем, на фоне которого выглядит гораздо моложе.

Сейчас вся семья Крутого отправилась на отдых. Всего у музыканта трое детей: Николай, 33-летняя дочь Виктория и младшая 15-летняя дочь Саша. Николай работает в крупной строительно-промышленной компании в Москве.

Подписчики пожелали семье счастливо отдохнуть и заметили, что глав семьи находится в прекрасной форме.

Папа выглядит моложе сына, — отмечают фанаты музыканта.

Крутой во всём крутой, — резюмируют подписчики.

Ранее News.ru сообщал, что композитор Игорь Крутой снялся вместе с 15-летней младшей дочерью Сашей. Фото выложено в профиле музыканта в Instagram.