https://static.news.ru/photo/d0a73862-ad59-11e9-b9b5-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: instagram.com/maxgalkinru

Артист Максим Галкин опубликовал кадры с Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле после застолья на традиционном музыкальном фестивале в Юрмале «Лайма. Рандеву».

Артист выложил видео на своей странице в Instagram. На ролике Алла Пугачёва и её подруга Лайма Вайкуле долго не могут выговорить фразу «фестиваль подошёл к концу», а затем признаются, что немного выпили на застолье, организованном в честь мероприятия.

Выпили совсем чуть-чуть. Друзья, у меня совет. Когда вы пьёте, не ешьте. А если начинаете есть, то больше не пейте! — посоветовала Вайкуле подписчикам Галкина.

Пугачёва продемонстрировала своё мастерство в юморе отметив, что «юмор ниже пояса — это очень модно», а затем передала привет поклоннику из Израиля, которого Вайкуле назвала «хахелем» Примадонны.

Подписчики отреагировали на видео положительно, отметив, что у Аллы Борисовны отличный юмор. Многие написали в комментариях, что Алла Борисовна как всегда выглядит сногсшибательно. Также фолловеры отметили простоту и искренность своих кумиров, тем что «не строят из себя королев».

Ранее пятилетняя дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лиза впервые сбросила лишний вес. Об этом шоумен рассказал после занятий девочки на тренажёре. Лиза рассказала отцу, что занятия привели к потере 11 калорий, и теперь даже футболка стала великоватой. Забавное видео шоумен разместил на своей странице в Instagram, писал News.ru