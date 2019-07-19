https://static.news.ru/photo/1a52d994-aa85-11e9-be2a-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета Галкина Фото: elizaveta_galkinaa/instagram

Пятилетняя дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лиза впервые сбросила лишний вес. Об этом шоумен рассказал после занятий девочки на тренажёре.

Лиза рассказала отцу, что занятия привели к потере 11 калорий, и теперь даже футболка стала великоватой. Забавное видео шоумен разместил на своей странице в Instagram .

Публикация менее чем за сутки собрала 1,5 млн просмотров. В комментариях к ней отметились российские знаменитости, в частности, Игорь Николаев, Лера Кудрявцева и Алика Смехова.

Не остались в стороне и фолловеры Галкина, разместившие восторженные комментарии: «Это только девочкам и женщинам понять! Ох уж эти 11 калорий», «Такая лапочка», «Я обожаю эту Лизку, просто чудо ребёнок. Я каждый раз смотрю видео про неё и влюбляюсь всё больше», «Что за чудо, эта Лизонька!».

Ранее News.ru сообщал, что пользователей покорил танец в исполнении Лизы, который отдалённо напоминает номер цыганки Кармен из оперы Бизе. В обсуждении видео, где Лиза танцует в пышной юбке с яркими цветами, пользователи отметили артистизм девочки и напророчили её большую известность.