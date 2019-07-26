https://static.news.ru/photo/2563b200-9f6c-11e9-84e6-fa163e074e61_1024.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с супругой певицей Аллой Пугачёвой и их пятилетними детьми в латвийской Юрмале, похвастался перед поклонниками семейной идиллией.

На своей странице в Instagram артист разместил совместное с Примадонной отечественного шоу-бизнеса фото, которое вызвало бурную реакцию среди подписчиков.

Пользователей восхитил внешний вид 70-летней Пугачёвой. Они отметили, что совместный отдых с молодым мужем явно пошёл ей на пользу, так как знаменитая певица выглядит «помолодевшей» и счастливой. Кроме того, поклонников умилили нежные отношения супругов.

Какое трогательное фото. Алла Борисовна выглядит совсем юной! — прокомментировала снимок одна из подписчиц.

С ней согласились и другие пользователи, которые признали, что Пугачёва выглядит «девочкой» благодаря любви и заботе Галкина.

И я хочу такого Максимку! Кто вырастил такого? Отзовитесь, — с юмором поинтересовалась поклонница юмориста.

При этом нашлись и скептически настроенные пользователи, которые не удержались от сарказма в адрес знаменитых супругов.

Спасибо вам за то, что с ней в старости. Вы реальная поддержка, — отметил комментатор на странице Галкина.

Ранее News.ru писал о том, что фотографии российской и советской певицы Аллы Пугачёвой без ретуши попали в Сеть и разочаровали поклонников 70-летней артистки. Пользователи отметили, что Примадонна заметно постарела и теперь её солидный возраст бросается в глаза.