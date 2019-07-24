https://static.news.ru/photo/0f452b5e-ada7-11e9-a257-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачёва Фото: instagram.com/alla_orfey

Фотографии российской и советской певицы Аллы Пугачёвой без ретуши попали в Сеть и разочаровали поклонников 70-летней артистки. Пользователи отметили, что Примадонна заметно постарела и теперь её солидный возраст бросается в глаза.

Снимки появились на странице маленькой дочери Пугачёвой и актёра Максима Галкина Лизы в Instagram , которую ведут фанаты певицы. В комментариях при этом пользователи разделились на два лагеря — одни желали Примадонне здоровья и отмечали, что она в любом случае прекрасна, а другие, напротив, призвали Пугачёву уйти на пенсию и с радостью отметили, что существуют фильтры и фотошоп, с помощью которых певица активно «молодится».

Специально состарили, — не поверила одна из поклонниц в реальность внешности звезды.

В настоящее время Пугачёва отдыхает с мужем Максимом Галкиным и детьми в латвийской Юрмале. На Рижском взморье супруги каждое лето арендуют особняк. На заключительном дне фестиваля «Рандеву» в концертном зале «Дзинтари» 70-летняя Примадонна была замечена в коротких белых молодёжных шортах и яркой блузке с белой накидкой.

Ранее News.ru писал о том, что артист Максим Галкин опубликовал кадры с Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле после застолья на традиционном музыкальном фестивале в Юрмале «Лайма. Рандеву». Он выложил видео на своей странице в Instagram. На ролике Алла Пугачёва и её подруга Лайма Вайкуле долго не могут выговорить фразу «фестиваль подошёл к концу», а затем признаются, что немного выпили.