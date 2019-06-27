https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Всё, что происходило последний месяц с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым — от начала и до конца можно назвать самым настоящим спектаклем для телезрителей. Об этом, дав откровенное интервью журналистам, заявил пиардиректор музыканта Вадим Горжанкин.

По словам мужчины, история с отравлением Алибасова средством для прочистки труб «Крот» тщательно проработанное «по законам драматургии» шоу.

Каждое событие можно «продать». Мы понимаем, чего хотят люди, даем им то, чего они ждут, и не считаем это зазорным, — признался пиарщик.

Горожанкин подчеркнул, что для популярности стареющих групп, таких как «На-На» подпитывать разными «горячими» историями надо постоянно как поклонников, так и СМИ.

И эти угасающие звезды пассивно ждут: вдруг кто-то позвонит, пригласит на съемки, закажет концерт, попросит дать интервью, — подытожил в интервью РГ Горжанкин.

В начале июня продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию, выпив средство для прочистки труб «Крот» якобы перепутав его с любимым йогуртом. В течение нескольких недель страна с замиранием сердца следила за состоянием артиста и желала ему скорейшего выздоровления.

Российский комик Евгений Петросян выложил в Сети фрагмент своего старого юмористического выступления, в котором сантехник случайно выпил гель. Видео артист посвятил ситуации с Бари Алибасовым, писал News.ru.