https://static.news.ru/photo/7d0f5d98-974b-11e9-839f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Евгений Петросян выложил в Instagram фрагмент своего старого юмористического выступления, в котором сантехник случайно выпил гель. Видео он посвятил ситуации с Бари Алибасовым.

10 лет назад в «Кривом зеркале» у меня был монолог Леонида Натапова «Подарки». Где был такой фрагмент... чего-то он мне напомнил историю с Бари Алибасовым. Дай Бог ему здоровья! — написал в соцсети Петросян.

Интернет-пользователи оставили под публикацией множество комментариев. Некоторые из них раскритиковали артиста за шутки над здоровьем, но большинство восприняли ролик положительно, сообщает « Ридус ».

Алибасов попал в больницу 4 июня с острым отравлением химикатами. Он выпил средство для прочистки труб, перепутав его со стаканом сока. Врачи диагностировали у него максимальную степень ожога желудка.

Продюсер в течение пяти суток находился в медикаментозном сне. За это время у него успел потеряться и найтись кот по кличке Чуча. Очнувшись, Алибасов не понимал, кто он такой. Сейчас память к нему постепенно возвращается.

Ранее о несостыковках в деле продюсера группы «На-На» заявлял хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов, писал News.ru.