Бузову закидали оскорблениями в её день рождения

https://news.ru/storage/news/f6839f1161fe17b1ce31989caf33366c/633706be-46c1-4e72-9839-9f2ad0b4d77a_850.jpg Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Бузова

Подписчики легендарной певицы Ольги Бузовой высмеяли её новый клип на композицию «Очень хорошо». Песню телеведущая приготовила специально для своих фанатов в честь своего 33-летия.

«Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда #оченьхорошо. Качайте, слушайте, танцуйте и выкладывайте видео и сторис, отмечая меня. Надеюсь, вам понравится. Я люблю вас. Я старалась, и делаю это только для вас», — написала модель в своём Instagram.

При этом не всем подписчикам песня пришлась по душе. Кого-то она и вовсе разозлила. Недовольные творчеством артистки сразу же поспешили сообщить об этом в комментариях: «Ну как же хочется, чтобы ты родилось обратно» (орфография авторская), «Что за крики», «Ужас, а не песня».

Ранее News.ru писал, что основным претендентом на участие в Евровидении-2019 является Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования. Всего в шорт-лист включены семь кандидатов на участие в международном конкурсе. Среди них Ольга Бузова, Егор Крид, Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Александр Панайотов.