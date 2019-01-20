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Бузову закидали оскорблениями в её день рождения

Ольга Бузова Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Бузова

шоу-бизнес [ версия для печати ]

Подписчики легендарной певицы Ольги Бузовой высмеяли её новый клип на композицию «Очень хорошо». Песню телеведущая приготовила специально для своих фанатов в честь своего 33-летия.

«Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда #оченьхорошо. Качайте, слушайте, танцуйте и выкладывайте видео и сторис, отмечая меня. Надеюсь, вам понравится. Я люблю вас. Я старалась, и делаю это только для вас», — написала модель в своём Instagram.

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Не нарушаю традиций Мой день рождения - и подарок для вас всех #моилюди- новая песня Лучшим подарком будет, если вам всем будет сегодня и всегда #оченьхорошо Качайте, слушайте, танцуйте и выкладывайте видео и сторис, отмечая меня #бывшихнаигнор Надеюсь вам понравится Я люблю вас Я старалась, и делаю это только для вас Жду ваших комментариев Спасибо, что вы со мной Я чувствую вашу любовь постоянно - и это моя самая большая награда #моилюдивсегдасомной#buzgirls33#бузова#новаяпесня

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

При этом не всем подписчикам песня пришлась по душе. Кого-то она и вовсе разозлила. Недовольные творчеством артистки сразу же поспешили сообщить об этом в комментариях: «Ну как же хочется, чтобы ты родилось обратно» (орфография авторская), «Что за крики», «Ужас, а не песня».

Ранее News.ru писал, что основным претендентом на участие в Евровидении-2019 является Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования. Всего в шорт-лист включены семь кандидатов на участие в международном конкурсе. Среди них Ольга Бузова, Егор Крид, Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Александр Панайотов.


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