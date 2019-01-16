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«Россия» выбрала основного претендента на Евровидение

Сергей Лазарев Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сергей Лазарев

культура [ версия для печати ]

Основным претендентом на участие в Евровидении-2019 является Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования.

В то же время телеканал «Россия 1» рассматривает и другие кандидатуры, сообщил источник ТАСС, близкий к российской делегации на конкурсе. Он добавил, что в этом случае номер артиста, как и три года назад, будет продюсировать его коллега Филипп Киркоров.

О том, кто всё-таки представит страну на международном песенном конкурсе, станет известно в конце января. Евровидение в этом году пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее News.ru писал, что на Евровидение-2019 от Российской Федерации могут поехать Егор Крид и Ольга Бузова. Всего в шорт-лист включены семь претендентов на участие в международном конкурсе. Среди них певица Manizha, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Александр Панайотов.


#евровидение #конкурсы
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