https://static.news.ru/photo/bdd95faa-af50-11e9-ad46-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Бузова Фото: instagram.com/buzova86

Популярная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова упала и поранила ногу во время выступления на открытии музыкального фестиваля «Жара» в Баку.

Больше всего боялась, что поскользнусь, и именно это со мной и произошло сегодня, — написала артистка на своей странице в Instagram.

При этом в Stories Бузова выложила снимок, на котором запечатлена её окровавленная нога в районе колена.

Она пояснила, что во время выступления с композицией «Водица» на сцену, по сценарию, вылилось много воды, что сделало пол ужасно скользким.

Бузова поблагодарила своих поклонников за поддержку и выразила надежду, что этот болезненный инцидент большинство зрителей не заметили.

Даже если и заметили, какая разница? Может, так и надо, — подбодрила своего кумира одна из подписчиц.

Ранее News.ru писал о том, что Ольга Бузова заинтриговала пользователей Сети сообщением о том, что предстоящий осенью сольный концерт станет последним. Она также напомнила поклонникам, что именно с этой концертной программы три года назад началась её карьера поп-певицы.