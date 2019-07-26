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PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что состояние продюсера ухудшилось — врачи диагностировали у него сужение пищевода, не исключив проведение операции. Сейчас продюсер может принимать пищу только в жидком виде.

Врачи НИИ им. Склифосовского диагностировали у продюсера Бари Алибасова сильное сужение пищевода до 0,6 см, — цитирует RNS Горжанкина. Он отметил, что эти данные хуже тех, что были выявлены в...