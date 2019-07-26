Заслуженная артистка России Анита Цой на фестивале «Жара» повредила ногу. Ей оказали первую необходимую помощь, после чего увезли в местную больницу.
Инцидент произошёл во время выступления певца Григория Лепса. Цой перевязали ногу и помогли добраться до кареты скорой помощи, передаёт корреспондент News.ru.
Артистка была гостьей во второй день музыкального фестиваля в Баку.
Как ранее писал News.ru, Анита Цой прокомментировала очередной развод своей подруги Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. По её словам, разрыв после почти девяти лет совместной жизни произошёл из-за того, что Лолита намного старше супруга.