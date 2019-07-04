https://static.news.ru/photo/d2c40a94-9ee0-11e9-af52-fa163e074e61_1024.jpg Анита Цой Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская певица Анита Цой прокомментировала очередной развод своей подруги Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым. По её словам, разрыв после почти девяти лет совместной жизни произошёл из-за того, что Лолита намного старше супруга.

Он моложе: может быть, у него есть какие-то мечты по поводу семьи и детей. А у Лолиты свои планы, — сказала Цой в беседе с « Пятым каналом ».

Певица отметила, что её подруге нужен другой мужчина, не смотря на то, что Иванов всегда находился рядом со звездой, даже на гастролях.

Лолите нужен кто-то более старший, кто бы её защищал и оберегал. Понятно ведь, что она вкладывалась в своего молодого человека. Она его на плаву держала все эти годы, — уточнила Цой.

Она выразила уверенность, что Лолита найдёт свою вторую половину, поскольку любвеобильные женщины не остаются одни.

Ранее News.ru сообщал, что Лолита назвала развод совместным решением супругов. Таким образом они хотят избежать участи людей, «постоянно выясняющих отношения». Певица отметила, что гордится смелостью молодого человека, который мог остаться и «терпеть её всю жизнь». Она добавила, что в ближайшее время не станет искать нового возлюбленного.