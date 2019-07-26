https://static.news.ru/photo/4495ecca-b023-11e9-835b-fa163e074e61_1024.jpg Певица Анита Цой Фото: instagram.com/anitatsoy

Заслуженная артистка России Анита Цой прервала молчание после полученной на фестивале «Жара» в Баку травмы ноги и показала поклонникам окровавленный палец, чтобы развеять подозрения о том, что инцидент был придуман для пиара.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала двухминутное видеообращение, в котором подробно рассказала о произошедшем. Цой пояснила, что она поднималась по лестнице в концертном зале и зацепилась за одну из ступеней большим пальцем.

Вырвала с мясом ноготь. Море крови, — с грустью констатировала певица, добавив, что травма произошла на пустом месте.

В подписи к видеоролику она предположила, что её, наверное, сглазили. В завершение Цой поблагодарила поклонников за слова поддержки и заверила, что чувствует себя хорошо.

Заслуженная артистка России Анита Цой на фестивале «Жара» повредила ногу. Ей оказали первую необходимую помощь, после чего увезли в местную больницу. Инцидент произошёл во время выступления певца Григория Лепса. Цой перевязали ногу и помогли добраться до кареты скорой помощи, сообщил корреспондент News.ru.