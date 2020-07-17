Зонд EKA передал уникальные снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

https://static.news.ru/photo/f8796fd2-c83c-11ea-9c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: esa.int

Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало уникальные фотографии Солнца, снятые с рекордно близкого расстояния.

Снимки были получены с помощью зонда Solar Orbiter. На фото с расстояния в 77 млн км видны так называемые «костры» на поверхности звезды. Учёные предполагают, что эти миниатюрные вспышки являются причиной нагрева солнечной короны — внешней оболочки Солнца, которая в сотни раз горячее её внутренних слоёв.

esa.int

На первый взгляд Солнце может выглядеть тихим, но когда мы присмотримся, то увидим миниатюрные вспышки повсюду, — отметил Дэвид Бергманс из Королевской обсерватории Бельгии (ROB).

Зонд Solar Orbiter был запущен 10 февраля 2020 года. На нём установлены шесть телескопов для изучения Солнца и его окрестностей, а также четыре прибора, которые следят за окружающей средой вокруг космического корабля.

Уникальность миссии зонда заключается в том, что ни один другой космический аппарат не смог сделать снимки поверхности Солнца с более близкого расстояния, сообщает агентство.

Ранее учёные зафиксировали на Солнце мощную вспышку М-класса. Специалисты классифицируют её как среднюю из больших, которая не может повлиять на здоровье людей, однако может ухудшить качество сотовой связи и сигнала GPS. Последний раз такая вспышка произошла в октябре 2017 года. Явление зафиксировала Обсерватория солнечной динамики (SDO), писал NEWS.ru.