Японские учёные случайно сделали более полезным алкогольный напиток саке

https://static.news.ru/photo/edd9b7d8-e9d6-11ea-8155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Традиционный для Японии алкогольным напиток саке, который часто называют «японской водкой», смогли сделать более полезным. С той логичной поправкой, что это по-прежнему спиртное с традиционным набором минусов.

Тем не менее, учёным из Института науки и технологий Нара изменить саке всё-таки удалось. Они выделили новый штамм дрожжей, который улучшит свойства этого традиционного напитка.

Правда, открытие было сделано случайно. Исследователи пытались открыть штаммы толерантных к этанолу дрожжей и попутно выделили несколько их разновидностей, которые в большом количестве накапливают пролин — вещество, способное снизить токсичность.

Такие дрожжи производят большое количество орнитина — аминокислоты, которая играет важную роль в цикле образования мочевины. Орнитин выполняет самые разные весьма важные функции в организме человека. Среди прочего он снимает усталость и улучшает качество сна.

Случайно выделенный штамм позволяет производить в десять раз больше орнитина по сравнению с обычными значениями. При этом, как сказано на сайте института, используемые для саке дрожжи можно также применять отдельно — в качестве пищевой добавки.

Ранее NEWS.ru писал, что в Германии учёные пришли к неожиданному выводу о пользе пива для укрепления костей и в лечении остеопороза. Таким свойством пенный напиток обязан ячменю, из которого обычно делают солод: он содержит много коллагена. Однако диетологи такие выводы исследователей назвали не заслуживающими доверия.