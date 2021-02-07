Ядерщики начнут работы по синтезу новых элементов таблицы Менделеева

https://static.news.ru/photo/9dbfbea0-69ce-11eb-bbb5-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

В Объединённом институте ядерных исследования (ОИЯИ) готовятся к работе над обнаружением новых элементов таблицы Менделеева. Об этом сообщил директор учреждения, академик Российской академии наук (РАН) Григорий Трубников.

Учёный пояснил, что в декабре прошлого года в Дубне был начат цикл экспериментов по синтезу сверхтяжёлых элементов. Он напомнил, что именно там в последние десятилетия были открыты 10 новых элементов периодической таблицы. По словам Трубникова, цель эксперимента заключается в обнаружении элементов восьмого периода.

В 2021 году мы закончим все подготовительные работы для этого амбициозного эксперимента, опробуем новый тип бомбардирующих ядер и новую мишень. Ожидаем получить экспериментальные результаты, которые станут однозначным указанием на возможность получения новых элементов, — приводит слова Трубникова ТАСС.

Первая в мире Фабрика сверхтяжёлых элементов (ускоритель ДЦ-280) была запущена в ОИЯИ в декабре 2018 года. Она позволяет синтезировать новые элементы таблицы Менделеева. Все химические элементы тяжелее урана получают либо в ядерных реакторах, либо синтезируя их с помощью ускорителей при столкновении ядер других элементов.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что новую периодическую таблицу элементов, где за основу приняты протоны в ядре, создали учёные из Киотского университета. В отличие от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, определяемых количеством электронов на орбите ядра атома, а на поведении протонов в ядре.

Отправной точкой для учёных стал список ядер с полностью заполненными протонными оболочками. Это гелий, кислород, кальций, никель, олово, свинец и элемент флеровий. Эти элементы вступают в реакцию с другими только в особых случаях, их протоны, которые имеют свои «магические числа» — 2, 8, 20, 28 и далее.