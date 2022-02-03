ВОЗ: новые подвиды «омикрона» не выявить в лаборатории

Старший вирусолог африканского представительства ВОЗ Никси Гумеде-Моэлетси рассказала, что подвид новой мутации «омикрона», который выявили сразу в нескольких странах, трудно обнаружить с помощью современных лабораторных исследований. Известно, что подвид ВА.2 был обнаружен в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР. Выступление эксперта доступно на официальной странице представительства организации в Африке в социальной сети Twitter.

Новый подвид «омикрона», получивший название ВА.2, очень сложно идентифицировать, так как разработанные для выявления этого штамма тесты его не видят, — рассказала Гумеде-Моэлетси.

Эксперт добавила, что африканским странам не хватает финансирования для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не смогла ответить, защитит ли иммунитет, выработанный организмом после заражения «омикроном», от «дельта»-штамма. По её словам, пока однозначного ответа на этот вопрос нет.

Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. Причина — в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл.