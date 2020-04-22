Вирусолог назвал главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко прокомментировал выводы немецких учёных о невозможности распространения коронавируса по воздух. По его словам, это не соответствует действительности.
Он заявил, что воздух — основной способ распространения вируса,
На эту тему масса литературы, причем на хорошем уровне <...> Один способ заражения дополняет другой способ заражения. Поэтому не знаю, откуда они это взяли, — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что именно из-за распространения COVID-19 воздушно-капельным путём карантин является действенной мерой в борьбе с ним.
Ранее, как писал NEWS.ru, вирусологи из института региона Хайнсберг исследовали способность коронавируса SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя и заявили, что передача инфекции по воздуху или через касания, вероятно, невозможна. Единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле, чихании или близком общении заражённого и реципиента.
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