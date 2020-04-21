«Вектор» нашёл добровольцев для тестирования вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Научный сотрудник ГНЦ «Вектор» Наталья Думченко рассказала о тестировании вакцины от коронавируса. Первым добровольцами в проверке станут учёные центра.

По её словам, отобраны люди от 18 до 60 лет. Все они здоровы и не имеют хронических заболеваний, передаёт «Интерфакс». Всего нашли около 70 человек.

Среди добровольцев не будет заключённых, беременных, военных, людей с хроническими заболеваниями и кормящих матерей.

Согласно плану, испытания начнутся в июне 2020 года: для этого нужно получить разрешение Минздрава и одобрение этического комитета.

Думченко отметила, что сама стала добровольцем. Она уже тестировала вакцину от ветряной оспы.

Какие у меня ощущения были? Серьёзное мероприятие, ответственно подходила к этому, но сказать, что я чувствовала себя суперменом, я не могу, — поделилась она.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, созданная в Оксфорде, впервые будет испытана на людях уже 23 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.