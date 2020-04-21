Великобритания начинает тестировать вакцину от COVID-19 на людях

https://static.news.ru/photo/d802f864-83f3-11ea-92d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, созданная в Оксфорде, впервые будет испытана на людях уже 23 апреля. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, на финансирование клинических испытаний решено выделить £20 млн.

Мы начнём применять вакцину, как только это будет возможно, — цитирует Мэтта РИА Новости.

Ещё £22,5 млн пойдут на клинические испытания вакцин, которые проходят в лондонском Imperial College.

По состоянию на 21 апреля в стране зафиксировано свыше 129 тысяч заражений и более 17,3 тысячи летальных исходов. В целом в мире уже более 2,48 млн человек инфицированы, умерли более 170,7 тысячи пациентов, выздоровели порядка 654,5 тысячи.

В России официально зарегистрировано свыше 52,7 тысячи случаев, скончались 456 человек, выздоровели около 3,9 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что российский научный центр «Вектор» сформировал группу добровольцев для доклинических испытаний вакцины от коронавируса. Первый отечественный препарат против заболевания начнут испытывать на людях в возрасте от 18 до 60 лет в мае-июне.