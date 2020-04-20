Вакцину от коронавируса испытают на россиянах 18-60 лет

https://static.news.ru/photo/9b8eb040-8334-11ea-9a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mikhail Pletsky/Global Look Press

Государственный научный центр «Вектор» сформировал группу добровольцев для доклинических испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Первый отечественный препарат против заболевания испытают на россиянах от 18 до 60 лет.

По словам научного сотрудника Натальи Думченко, большинство испытуемых — сотрудники «Вектора», которые работают над вакциной. Все добровольцы прошли проверку: у них хронических заболеваний, они не болели COVID-19.

Перед вакцинацией — не более чем за семь дней — будет ещё проведён дополнительный скрининг для подтверждения диагноза «здоров» и отсутствия антител к вирусу, — цитирует Думченко ТАСС.

Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов ранее уточнил, доклинические испытания вакцины стартуют в мае и продлятся до 22 июня. Научный центр уже испытал препарат на животных.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин пообещал разработчикам вакцины всестороннюю административную и финансовую поддержку государства и призвал в первую очередь сделать прививки медикам, когда препарат появится.