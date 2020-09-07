В США суперкомпьютер разгадал главную тайну коронавируса

https://static.news.ru/photo/c9f66d12-f105-11ea-8b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

Суперкомпьютер Summit, установленный в Оак-Риджской национальной лаборатории Соединённых Штатов, сумел разгадать главную загадку коронавируса.

Summit является вторым по вычислительной мощности устройством в мире, запущенным в 2018 году. Машине для исследования понадобились более семи дней. За это время была обработана информация о более чем 40 тысячах генов из примерно 17 тысяч генетических образцов. Summit просчитал около двух с половиной миллиардов комбинаций, передаёт eLife.

Полученная информация позволила предположить, что самую главную роль в распространении COVID-19 играет брадикининовый шторм. В итоге специалисты сделали вывод, что коронавирус, вероятнее всего, является заболеванием сердечно-сосудистой системы. Поэтому для его лечения нужно использовать лекарства, которые чаще применяются при избытке брадикинина (пептид, расширяющий кровеносные сосуды и потому снижающий артериальное давление. — NEWS.ru). Такие препараты являются достаточно распространёнными.

Вместе с тем специалисты полагают, что результаты исследования суперкомпьютера ещё предстоит проверить. Однако нельзя отрицать того, что брадикининовый шторм объясняет очень многое в «поведении» коронавируса — начиная от механизмов инфицирования и развития заболевания, заканчивая тем, почему пациентам зачастую становится только хуже при искусственной вентиляции лёгких. Дело в том, что развитие такого «шторма» приводит и к повышенной выработке гиалуроновой кислоты, которая превращает жидкость в лёгких в желе, полностью закупоривающее альвеолы — неважно, сколько кислорода поступает в дыхательную систему, если она на микроуровне не способна его поглотить.

Ранее член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека» Лев Кактурский перечислил главные загадки коронавирусной инфекции. По его словам, болезнь коварнее, чем грипп и SARS и, выбрав своих жертв, она «добивает их до конца». По его словам, COVID-19 поражает лёгкие гораздо сильнее, чем другие инфекции. При коронавирусе чаще всего наблюдается двустороннее воспаление органа. И это — самое страшное, потому что кровь не получает кислород и ИВЛ бывает бессильна, так как блокируется газообмен.

Зачастую, добавил Кактурский, COVID-19 не удаётся установить по тестам, его признаки обнаруживают только после вскрытия. Он подчеркнул, что пока доподлинно неизвестно, почему заболевание поражает людей избирательно. Эксперт предположил, что всё дело в клетках иммунной системы, писал NEWS.ru.