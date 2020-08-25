В прошлом по Европе бегали обезьяны, жирафы и панголины

https://static.news.ru/photo/d278ea80-e6c1-11ea-a5dd-fa163e074e61_660.jpg Панголин Фото: Cover Images/Global Look Press

Новый анализ окаменелостей, обнаруженных на одном из самых значительных палеонтологических памятников Европы являет нам широкое разнообразие видов животных, в том числе крупную обезьяну, которая вела наземный образ жизни, короткошеего жирафа и носорога. Все эти и другие виды бродили по открытым лугам Восточной Европы в раннем плейстоцене, то есть примерно 2 миллиона лет тому назад.

Их остатки были найдены на палеонтологической стоянке Гренчану в долине реки Олт в Румынии. В этих местах встречаются одни из самых богатых залежей ископаемых остатков на востоке Европы. Впервые окаменелости здесь были обнаружены ещё в 1960-х годах в результате оползней, закономерно вызванных обезлесением из-за возросшей в этих местах сельскохозяйственной деятельности.

Исследователи надеются, что окаменелости помогут понять, как и когда первые люди мигрировали в Евразию из Африки. Подобные реконструкции окружающей среды прошлого также могут помочь специалистам представить пути изменения климата в будущем, информирует зарубежный портал eurekalert.org.

Некоторых из обнаруженных животных учёные ранее в этих местах не фиксировали, а многие из них вообще не попадались на территории Европы.

Эти находки по сути описывают картину жизни первых людей, переселявшихся на европейский континент в то время, - сказала профессор антропологии Университета Арканзаса (США) Клэр Терхун.

Помимо вышеупомянутых видов, эксперты также смогли идентифицировать ископаемые остатки животных, похожих на современных лосей, бизонов, оленей, лошадей, страусов и свиней. Также специалистам удалось определить ископаемый вид панголинов, которые, как считалось, существовали в Европе в раннем плейстоцене, хотя до сих пор эта гипотеза полностью не подтверждалась. Сегодня панголины, которые напоминают гибрид броненосца с муравьедом встречаются только в Азии и Африке, и являются одними из самых продаваемых животных в ми-ре.