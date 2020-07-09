В петербургском вузе нашли путь к победе над коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f6cd9d18-c1b9-11ea-a115-fa163e074e61_660.jpg Фото: SaintPetersburgStateUniversity/facebook.com

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета Александр Марков и Оксана Рыбальченко создали для врачей и студентов учебный курс «Коронавирусы SARS-CoV-2 и возбудители острых респираторных вирусных инфекций». По их мнению, знания из данного курса помогут победить заболевание.

Как рассказали « Парламентской газете » сами учёные, они подошли к проблеме с помощью таких фундаментальных знаний, как физиология и микробиология. Они решили показать, какие органы поражает коронавирус и клиническую картину.

Например, повреждены лёгкие, это приводит и к неврологическим нарушениям, к головной боли. Что их причина — вирус или гипоксия? Значит, нужно выяснять, какие органы содержат клетки с рецепторами, доказывать, что вирус проникает через тканевый барьер, — сказал заведующий кафедрой физиологии Александр Марков.

Он отметил, что коронавирус «цепляется» ко многим рецепторам в клетках лёгких. Однако их достаточно и в эпителии толстой и тонкой кишки, и на внутренней поверхности кровеносных сосудов, в том числе мозга. Поэтому вирус теоретически может воздействовать и на них.

Но при этом само по себе наличие рецептора — это не сто процентов, что вирус проникнет в этот орган, — подчеркнул врач.

Как отмечает профессор Оксана Рыбальченко, гипертоники находятся в группе повышенного риска — у них, как и у диабетиков, рецепторы обострены сильнее.

Учёные отметили, что курс начнётся на платформе «Открытое образование» 13 июля. Его продолжительность составит шесть недель.

Коронавирус возбудил тревогу в сердцах многих людей, и если есть возможность что-то объяснить, используя фундаментальные знания, это будет полезно, — подытожил Марков.

Как ранее писал NEWS.ru, на данный момент медики не имеют подтверждения о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.