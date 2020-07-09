В петербургском вузе нашли путь к победе над коронавирусом

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета Александр Марков и Оксана Рыбальченко создали для врачей и студентов учебный курс «Коронавирусы SARS-CoV-2 и возбудители острых респираторных вирусных инфекций». По их мнению, знания из данного курса помогут победить заболевание.
Как рассказали «
Например, повреждены лёгкие, это приводит и к неврологическим нарушениям, к головной боли. Что их причина — вирус или гипоксия? Значит, нужно выяснять, какие органы содержат клетки с рецепторами, доказывать, что вирус проникает через тканевый барьер, — сказал заведующий кафедрой физиологии Александр Марков.
Он отметил, что коронавирус «цепляется» ко многим рецепторам в клетках лёгких. Однако их достаточно и в эпителии толстой и тонкой кишки, и на внутренней поверхности кровеносных сосудов, в том числе мозга. Поэтому вирус теоретически может воздействовать и на них.
Но при этом само по себе наличие рецептора — это не сто процентов, что вирус проникнет в этот орган, — подчеркнул врач.
Как отмечает профессор Оксана Рыбальченко, гипертоники находятся в группе повышенного риска — у них, как и у диабетиков, рецепторы обострены сильнее.
Учёные отметили, что курс начнётся на платформе «Открытое образование» 13 июля. Его продолжительность составит шесть недель.
Коронавирус возбудил тревогу в сердцах многих людей, и если есть возможность что-то объяснить, используя фундаментальные знания, это будет полезно, — подытожил Марков.
Как ранее писал NEWS.ru, на данный момент медики не имеют подтверждения о возможности полного отсутствия реакции иммунной системы человека на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен