https://static.news.ru/photo/f2d3adb0-d85d-11e9-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: minobrnauki.gov.ru

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого первым в России запускает образовательный интенсив по технической модерации. В рамках программы допобразования он будет готовить специалистов по профессиональной коммуникации для высокотехнологичных и производственных компаний.

Курс рассчитан на руководителей проектных групп, подразделений и служб от высокотехнологичных и производственных компаний, которые заняты проектной деятельностью и деятельностью, связанной с внедрением новых технологий и цифровой трансформацией, — сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

Знания, полученные за три-четыре месяца интенсивной подготовки, позволят специалистам правильно донести и «упаковать» свои идеи. Слушателей познакомят с инновационным подходом к управлению Agile, который позволяет сократить время вывода продукта или услуги на рынок, повысить качество проектной деятельности и оптимизировать работу компании в целом. Специалистов также научат использовать методологию SCRUM, проводить технические презентации и онлайн-модерацию.

Как писал News.ru, «ВКонтакте» объявила об открытии научной лаборатории в МФТИ. В ней студенты и сотрудники займутся изучением и развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Научные исследования будут проводиться по четырём направлениям: понимание и генерация естественного языка, компьютерное зрение, мультимодальные нейронные сети и рекомендательные системы. Кураторами лаборатории выступят разработчики соцсети.