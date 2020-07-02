В крымской пещере «Таврида» нашли останки древнего носорога

https://static.news.ru/photo/f3db5f0e-bc51-11ea-a9e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: cfuv.ru/Крымский федеральный университет

В крымской пещере «Таврида» учёные раскопали зубы и ребро древнего носорога. Предположительный возраст находки — не менее 1,5 млн лет.

Обнаружить уникальный артефакт удалось исследователям Крымского федерального университета совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга.

По найденным зубам палеонтологи воссоздали приблизительный облик животного: это был двурогий носорог — стефаноринус, похожий на современного африканского, высотой 2 м и длиной 3,4 метра. Ранее этот вид ещё не удавалось обнаружить на территории России.

Вместе с костями носорога учёные нашли рог крупной антилопы, а также кости быков и фалангу саблезубого тигра гомотерия.

По словам исследователей, помимо крупных находок им также интересны кости мелких позвоночных. Благодаря им палеонтологии смогут определить, какие животные жили вокруг пещеры, а также какие природные условия были на полуострове в доисторический период. В частности, один вид указывает на высокую влажность, а другой — на присутствовавшую растительность. Так, например, найденные кости белок говорят о том, что когда-то здесь был лес, пишет «МК в Крыму».

В настоящее время в пещере «Таврида» ведётся исследование грунта в районе магистрального хода, после завершения работ специалисты приступят к обустройству входа в будущий научно-рекреационный комплекс.

Ранее NEWS.ru писал, что в открытой в 2018 году уникальной карстовой полости, расположенной в Белогорском районе полуострова, сделали новый вход. Это позволит учёным продолжить её изучение. Новый вход ведёт в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры «Таврида». Он представляет собой отверстие в 8 метров глубиной. Оно огорожено и находится под охраной. После того как исследования этой части пещеры закончатся, вход будет использоваться как экскурсионный.