В геноме древних жителей Швейцарии обнаружены следы выходцев из Прикаспия

https://static.news.ru/photo/03bfb29e-8318-11ea-a203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

Палеогенетики под руководством Йоханнеса Краузе, главы Института изучения истории человечества Общества имени Макса Планка, нашли в геноме жителей Швейцарии следы мигрантов из прикаспийскийх степей.

О проникновении в Альпы жителей Прикаспия стало известно благодаря детальной генетической «переписи» почти ста древних жителей Швейцарии, которые жили примерно 3–7 тысяч лет назад, в конце каменного и начале бронзового века.

По подсчётам учёных, появление «чужаков» произошло примерно 4,8 тысячи лет назад, при этом они долго не перемешивались с местным населением. Точное место их обитания пока неизвестно. Предполагается, что прибывшие племена могли жить в высокогорных альпийских долинах.

Исследование было опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Ранее NEWS.ru писал, что в Норвегии найдены около тысячи артефактов времён викингов.