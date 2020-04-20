В геноме древних жителей Швейцарии обнаружены следы выходцев из Прикаспия

Палеогенетики под руководством Йоханнеса Краузе, главы Института изучения истории человечества Общества имени Макса Планка, нашли в геноме жителей Швейцарии следы мигрантов из прикаспийскийх степей.
О проникновении в Альпы жителей Прикаспия стало известно благодаря детальной генетической «переписи» почти ста древних жителей Швейцарии, которые жили примерно 3–7 тысяч лет назад, в конце каменного и начале бронзового века.
По подсчётам учёных, появление «чужаков» произошло примерно 4,8 тысячи лет назад, при этом они долго не перемешивались с местным населением. Точное место их обитания пока неизвестно. Предполагается, что прибывшие племена могли жить в высокогорных альпийских долинах.
Исследование было
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