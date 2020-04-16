В Норвегии найдены около тысячи артефактов времён викингов

https://static.news.ru/photo/aafb4812-7ff2-11ea-b9b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В районе норвежского ледника Лендбрин группа археологов обнаружила около тысячи артефактов, свидетельствующих о пребывании там викингов.

Результаты исследования опубликованы в археологическом журнале Antiquity. Согласно им, обнаружить артефакты удалось благодаря таянию льдов.

Артефакты, обнаруженные благодаря растаявшему льду, указывают на использование в 300–1500 года нашей эры, при этом максимальная активность наблюдалась примерно в 1000 года нашей эры в эпоху викингов, — говорится в материалах.

Среди находок — около 800 артефактов, 150 костей и рогов оленей, свыше 100 каменных насыпей и остатков каменных сооружений. В частности, были найдены обломки саней, трости, подковы, туника, варежка, ботинки так далее, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные изменили своё мнение о неандертальцах. Находка в одной из французских пещер доказала, что они были далеко не самым отсталым видом. Исследователи обнаружили фрагмент пряжи, состоящий из трёх пучков волокон, скрученных вместе. Он представлял собой подобие верёвки, которой, по словам экспертов, пользовались первые жители Европы примерно 52–41 тысячу лет назад.