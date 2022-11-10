В Египте обнаружили туннель к могиле Клеопатры

В Египте археологи раскопали туннель, который, по их предположениям, ведет к могиле царицы Клеопатры. Подземный проход высотой почти два метра и длиной 1,5 тысячи метров расположен в скалах под храмом вблизи Александрии, пишет LIVE24.

Также сообщается, что проход был высечен на 13 метров ниже уровня храма Тапосирис Магна, в месте, где археологи уже более 15 лет ведут поиски захоронения царицы. По словам исследовательницы Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго, обнаруженный туннель ведет не только к усыпальнице Клеопатры, но и к могиле ее возлюбленного — римского полководца Марка Антония. Известно, что последняя правительница Египта из рода Птолемеев желала быть погребенной рядом с ним.

Марк Антоний покончил с собой в 30 году до н. э. после поражения от римских войск, которыми командовал бывший муж Клеопатры Октавиан. Вслед за любимым царица также наложила на себя руки. Ей тогда было 39 лет. Вот уже почти две тысячи лет ученые не могут найти ее могилу.

На месте раскопок археологи также нашли многочисленные артефакты, в том числе монеты с изображением Клеопатры и Александра Македонского.

Ранее во время археологических раскопок на территории Иркутского угольного бассейна специалисты Томского государственного университета нашли останки 25 древних существ. Предположительно, окаменелости принадлежат различным видам рыб юрского периода. Уточняется, что окаменелые останки рыб сохранились очень хорошо, видны даже их чешуйки и мягкие ткани. Такое скопление рыб свидетельствует о некоем происшествии, которое привело к их гибели. Археологи взяли пробы для различных анализов, чтобы установить точную причину гибели существ.