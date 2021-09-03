Учёный: глобальное потепление может «пробудить» опасные древние вирусы

Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг заявил, что глобальное потепление приведёт к таянию вечной мерзлоты, а оно, в свою очередь, к «пробуждению» древних вирусов, которые могут быть опасны и нести с собой непредсказуемые последствия. Об этом пишет РИА Новости.

Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются, — сказал специалист.

Эксперт также выразил уверенность в том, что на Земле и в недрах вечной мерзлоты существуют вирусы и бактерии, с которыми человечество ещё никогда не сталкивалось. К примеру, даже в тушах мамонтов, которые до сих пор продолжают находить по всему миру, учёные обнаруживали частицы сибирской язвы. Рае Квон Чунг отметил, что человечество должно быть готово к таким вызовам и иметь возможность оперативно реагировать на них.

Ранее сообщалось, что четверть опрошенных россиян (26%) не верят в глобальное потепление. Они чаще воспринимают его как «глобальное оболванивание всего человечества».