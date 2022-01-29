Учёные заявили, что «омикрон» способствует получению «супериммунитета»

Группа учёных из Орегонского университета здоровья и науки выяснила, что у перенёсших штамм коронавируса «омикрон» может выработаться «супериммунитет» против будущих разновидностей COVID-19. Однако существует условие — переболевший пациент до болезни должен был быть вакцинирован, сообщает Business Insider.

По мнению специалистов, без вакцинной основы «супериммунитет» не получить , поскольку естественная защита у переболевших приносит «нормальный» иммунитет.

Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов, — отметил соавтор исследования Фикаду Тафессе.

Также выяснилось, что привитые пациенты, переболевшие штаммом «дельта», получили до тысячи процентов более эффективную защиту, чем после второго укола вакциной Pfizer.

Ранее стало известно, что инфицированный «омикроном» человек становится заразным уже спустя несколько часов, рассказал руководитель филиала ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. Для «дельты» этот срок составлял порядка трёх-четырёх дней, отметил он. Специалист добавил, что новый штамм более быстро выводится из организма — примерно за одну неделю.