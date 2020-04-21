Учёные: загрязнение воздуха увеличивает риск смерти от COVID-19

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Учёные выявили связь между загрязнением воздуха и смертностью от коронавируса в разных регионах. Согласно новым исследованиям, долгосрочное воздействие загрязнения воздуха повышает уязвимость к наиболее тяжёлым последствиям COVID-19.

Мы обнаружили статистически значимые доказательства того, что увеличение на 1 г/м3 в долгосрочной экспозиции PM2.5 связано с 15-процентным увеличением коэффициента смертности COVID-19, — считают учёные.

PM2.5 представляют собой твёрдые частицы в воздухе, которые образуются при сжигании ископаемого топлива.

Кроме того, высокая смертность от коронавируса наблюдается в странах, где в воздухе обнаружена повышенная концентрация двуокиси азота. Это вещество выбрасывается в воздух легковыми, грузовыми автомобилями, электростанциями и некоторыми промышленными предприятиями.

Специалисты подчёркивают, что эти выводы в очередной раз доказывают необходимость сокращения масштабов загрязнения воздуха во всём мире.