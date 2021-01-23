Учёные выявили «память» человеческого организма на коронавирусы

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Человеческий организм «помнит» различные виды коронавирусных инфекций, с которыми сталкивался ранее, и следы прошлых подобных заболеваний могут помочь иммунной системе побороть COVID-19. Такие выводы сделали американские учёные из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики.

Эксперты провели исследование, в рамках которого изучили иммунную реакцию различных видов коронавирусов, в том числе MERS-CoV и SARS-CoV-1, и обнаружили, что выработанные антитела при борьбе иммунной системы с этими заболеваниями способны дать отпор коронавирусной инфекции нового типа (SARS-CoV-1, или COVID-19).

А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу, — приводит РИА Новости слова одного из авторов исследования инфекциониста Джона Алтина.

На основании полученных данных учёные сделали выводы, что прежние формы коронавирусных инфекций могут повысить эффективность борьбы с COVID-19, их можно использовать при создании новых вакцин и т. д. Также результаты исследования, опубликованного в научном журнале Cell Reports Medicine, возможно, помогут объяснить, почему у одних людей коронавирус протекает в более тяжёлой форме, чем у других.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, обнаруженный в конце 2020 года новый британский штамм коронавируса имеет более высокую летальность из-за перегрузки системы здравоохранения. Это не свидетельствует о том, что сам штамм вируса более опасен для организма человека.