Учёные выяснили причину появления «каменных лесов»

Каменные леса — остроконечные скальные образования, напоминающие деревья. Явление распространено в КНР, на Мадагаскаре и в РФ. Науке известно, что они появляются из-за эрозии, однако точный механизм до настоящего времени оставался загадкой. Исследователи из Нью-Йоркского университета в США нашла объяснение того, как они формируются.
Учёные использовали компьютерное моделирование и проанализировали, как порода, из которой состоят каменные леса, ведут себя в воде. Эксперимент показал, что сначала по всей их площади начинают появляться небольшие углубления. Из-за них потоки осадков усиливаются, меняя форму камня ещё быстрее, через некоторое время появляются остроконечные шпили,
Для подтверждения расчётов, эксперты организовали серию опытов в Лаборатории прикладной математики Нью-Йоркского университета. Они сумели имитировать формирование каменных лесов. Для эксперимента они использовали сахар: как и некоторые виды пород, он может растворяться в воде, но подобные процессы протекают намного быстрее, и за ним проще наблюдать в лабораторных условиях.
Специалисты использовали цилиндры из твёрдой карамели, поместив их в воду. Спустя несколько минут авторы проекта заметили, что материал медленно превращается в конусы, а через два часа на месте цилиндров оказалась группа острых шипов. Растворённый сахар изменил плотность воды: более тяжёлая жидкость опустилась вниз, создав течение. Которое, в свою очередь, быстрее точило фигуры из карамели, и их вершины приобретали остроконечную форму.
Ранее NEWS.ru сообщал, что современные учёные не исключают появления в будущем гибридов инопланетян и людей. Такие существа могли бы заниматься колонизацией других миров во Вселенной. Если людям когда-нибудь всё-таки удастся встретиться с пришельцами, то варианты совместного существования могут быть разными.
Может начаться война, однако наиболее благоприятным является вариант сотрудничества с представителями других планет. В теории люди и инопланетяне могли бы создавать гибридных существ, которые объединят в себе всё лучшее от разных видов.
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