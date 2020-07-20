Учёные выяснили, откуда коронавирус попал в Россию

https://static.news.ru/photo/2fe66376-ca4a-11ea-bde9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус попал в Россию не из Китая, а из Европы. К такому выводу пришли специалисты Сколковского института науки и технологий.

Согласно проведённому учёными Сколтеха исследованию, вирус в РФ завезли как минимум 67 независимых носителей в разные города в конце февраля — начале марта. Они создали разнообразие вируса, и поэтому сейчас в России присутствуют девять видов COVID-19, сообщает РИА Новости.

Исследование проводили специалисты из Центра наук о жизни Сколтеха, ВШЭ, НИИ гриппа, Института проблем передачи информации. Учёные сопоставляли генетические данные по вирусам, которые циркулировали на территории России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которая проводилась совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.