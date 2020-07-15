Учёные выяснили, как раковые клетки обходят иммунную защиту

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Американские биологи из лаборатории в Колд-Спринг-Харбор разобрались в причинах того, почему дендритные клетки, выполняющие в организме функцию иммунного надзора, порой игнорируют раковые клетки и позволяют им беспрепятственно размножаться. Они изучили этот феномен на примере рака молочной железы.

Основная задача дендритных клеток — обнаруживать попавшие в организм антигены и доставлять их к Т-клеткам-киллерам. Этот процесс называется презентацией. Благодаря ему организм вырабатывает собственные антитела против чужеродных потенциально опасных веществ. По такой же схеме должна выстраиваться и иммунная защита и от раковых клеток, однако этого не происходит, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, обнародованные в Journal of Experimental Medicine.

В ходе изысканий исследователи обнаружили, что раковые клетки вырабатывают на своей поверхности белок CCR2, известный как рецептор клеточной поверхности. Он подавляет секрецию сигнала, необходимого для созревания дендритных клеток. Именно поэтому те не могут доставить фрагменты раковых клеток для презентации Т-киллерам. Не обнаруженные иммунной системой раковые клетки между тем приводят к беспрепятственному росту опухоли.

Такой механизм оказался полной неожиданностью для учёных. Дело в том, что белок CCR2 присутствует в самих иммунных клетках, хотя там он выполняет иную функцию. Иммунные клетки используют его, чтобы перемещаться в области воспаления.

В 2012 году лаборатория, которой руководит глава группы исследователей доцент Микала Эгеблад, установила, что блокирование CCR2 на иммунных клетках может улучшить способность лекарств проникать в опухоли. Тем не менее механизм действия рецептора биологи тогда не выяснили.

Сейчас препараты, способные блокировать CCR2, проходят клинические испытания как средство лечения онкологических заболеваний. Тем не менее результаты нового исследования позволяют понять, каким образом раковые клетки используют CCR2 для подавления ключевых белков. Это, в свою очередь, открывает новые возможности для создания более эффективных лекарств и методов лечения рака.

Медикаментозное блокирование активности вырабатываемого раковыми клетками CCR2, по мнению учёных, поможет организму формировать собственный иммунный ответ и активнее бороться с опухолью.

Ранее, как писал NEWS.ru, учёные из Университета штата Вашингтон в ходе исследования доказали, что одна из разновидностей жирных кислот — дигомо-гамма-линоленовая — способна уничтожать раковые клетки в человеческом организме.