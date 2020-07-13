Учёные нашли жирную кислоту, которая убивает раковые клетки

https://static.news.ru/photo/44df460a-c4fd-11ea-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Учёные из Университета штата Вашингтон в ходе исследования доказали, что одна из разновидностей жирных кислот — дигомо-гамма-линоленовая (DGLA) — способна уничтожать раковые клетки в человеческом организме.

Результаты исследования приведены в журнале Developmental Cell. Учёные установили, что DGLA вызывает явление, известное как ферроптоз — программируемая гибель клетки с характерной особенностью в виде железо-зависимого перекисного окисления липидов. Эксперимент показал, что в организме круглых червей вида Caenorhabditis elegans погибли все зародышевые и стволовые клетки после кормления рационом на основе DGLA-нагруженных микроорганзимов.

Сотрудники университета Вашингтона привлекли коллег из Стэнфорда, специализирующихся на онкологии. Совместными усилиями учёные установили, что DGLA может вызвать ферроптоз также в раковых клетках человека. Специалисты отметили, что другой класс жирных кислот — эфирный липид — оказывает защитное действие против DGLA. При изъятии липидов раковые клетки начнут умирать быстрее.

Если бы учёные могли доставить DGLA точно в раковую клетку, это могло бы способствовать ферроптозу и привести к гибели опухоли. Кроме того, знание того, что этот жир способствует ферроптозу, может также повлиять на наши представления о таких состояниях, как заболевание почек и нейродегенерация, — сообщила профессор Дженнифер Уоттс.

Национальный институт здравоохранения США выделил грант в размере $1,4 млн на дальнейшие исследования в этом перспективном направлении.

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