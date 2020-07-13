Учёные нашли жирную кислоту, которая убивает раковые клетки

Учёные из Университета штата Вашингтон в ходе исследования доказали, что одна из разновидностей жирных кислот — дигомо-гамма-линоленовая (DGLA) — способна уничтожать раковые клетки в человеческом организме.
Результаты исследования
Сотрудники университета Вашингтона привлекли коллег из Стэнфорда, специализирующихся на онкологии. Совместными усилиями учёные установили, что DGLA может вызвать ферроптоз также в раковых клетках человека. Специалисты отметили, что другой класс жирных кислот — эфирный липид — оказывает защитное действие против DGLA. При изъятии липидов раковые клетки начнут умирать быстрее.
Если бы учёные могли доставить DGLA точно в раковую клетку, это могло бы способствовать ферроптозу и привести к гибели опухоли. Кроме того, знание того, что этот жир способствует ферроптозу, может также повлиять на наши представления о таких состояниях, как заболевание почек и нейродегенерация, — сообщила профессор Дженнифер Уоттс.
Национальный институт здравоохранения США выделил грант в размере $1,4 млн на дальнейшие исследования в этом перспективном направлении.
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