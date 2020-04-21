Учёные выяснили, как быстро растаял Евразийский ледяной щит

https://static.news.ru/photo/f28fa096-839a-11ea-9348-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Handl/Global Look Press

Учёные из Университета Бергена с помощью компьютерного моделирования воспроизвели поведение ледяного щита, который покрывал территорию современной Северной Евразии 20 тысяч лет назад.

Считалось, что ледник размером в три Гренландии растаял за несколько тысяч лет. Однако радиоуглеродный анализ донных отложений, взятых из Норвежского моря, показал, что процесс занял всего 500 лет, сообщает журнал Nature Geoscience.

Таяние Евразийского ледяного щита началось около 13,5–14,7 тысячи лет назад. Из-за этого уровень Мирового океана повысился на 12–14 метров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) опубликовало снимки Антарктиды после девятидневной жары. На кадрах видно, что почти четвёртая часть острова Игл растаяла. 29 февраля Антарктида пережила свой самый жаркий день в истории, достигнув пика в 64,9 градуса по Фаренгейту (18,3 градуса по Цельсию).