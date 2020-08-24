Учёные вырастили в лимфоузлах свиней «запасную» печень

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Американские учёные успешно провели эксперимент по восстановлению функций печени у свиней за счёт создания своеобразного «запасного» органа в лимфатических узлах.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Liver Transpantation. Печень за счёт свойства восстанавливаться даже после сильных повреждений является уникальным органом. Способность к регенерации дают клетки-гепатоциты, которые начинают активно размножаться, когда печень повреждается. Трансплантологи пользуются этой особенностью в своей практике при лечении тяжёлых форм цирроза или гепатита. Больному пересаживают только половину печени донора.

Пригодных для пересадки органов не хватает на всех нуждающихся, поэтому учёные ищут альтернативные методы лечения патологий печени. Последние несколько лет биологи пытаются вырастить орган с помощью имплантации клеток, первые эксперименты такого рода проводились на мышах и крысах. В лимфоузлы грызунов, больных циррозом, вводились гепатоциты, которые начинали выполнять функции печени на новом месте.

Доцент Питтсбургского университета Эрик Лагасс и его коллеги попытались воспроизвести этот опыт со свиньями, которые генетически и физиологически ближе к людям, чем грызуны. Исследователи «отключили» печень от организма у шести свиней, пережав артерию и удалив часть органа. При этом в лимфоузлы на брюхе животных ввели гепатоциты.

Во всех шести случаях клетки успешно прижились в лимфоузлах и сформировали структуры, которые нейтрализовали токсины и исполнили другие функции печени, включая выработку желчи. Учёные заметили, что чем больше был повреждён основной орган, тем интенсивнее формировался в лимфоузлах «запасной». Подопытные свиньи в итоге не умерли от интоксикации вредными веществами, несмотря на частичную потерю печени.

Авторы эксперимента считают, что метод в перспективе можно будет использовать для лечения людей. Однако для практических работ в этом направлении следует точно установить все механизмы, которые позволяют гепатоцитам размножаться внутри лимфатических узлов.

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