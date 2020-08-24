Учёные вырастили в лимфоузлах свиней «запасную» печень

Американские учёные успешно провели эксперимент по восстановлению функций печени у свиней за счёт создания своеобразного «запасного» органа в лимфатических узлах.
Результаты эксперимента
Пригодных для пересадки органов не хватает на всех нуждающихся, поэтому учёные ищут альтернативные методы лечения патологий печени. Последние несколько лет биологи пытаются вырастить орган с помощью имплантации клеток, первые эксперименты такого рода проводились на мышах и крысах. В лимфоузлы грызунов, больных циррозом, вводились гепатоциты, которые начинали выполнять функции печени на новом месте.
Доцент Питтсбургского университета Эрик Лагасс и его коллеги попытались воспроизвести этот опыт со свиньями, которые генетически и физиологически ближе к людям, чем грызуны. Исследователи «отключили» печень от организма у шести свиней, пережав артерию и удалив часть органа. При этом в лимфоузлы на брюхе животных ввели гепатоциты.
Во всех шести случаях клетки успешно прижились в лимфоузлах и сформировали структуры, которые нейтрализовали токсины и исполнили другие функции печени, включая выработку желчи. Учёные заметили, что чем больше был повреждён основной орган, тем интенсивнее формировался в лимфоузлах «запасной». Подопытные свиньи в итоге не умерли от интоксикации вредными веществами, несмотря на частичную потерю печени.
Авторы эксперимента считают, что метод в перспективе можно будет использовать для лечения людей. Однако для практических работ в этом направлении следует точно установить все механизмы, которые позволяют гепатоцитам размножаться внутри лимфатических узлов.
Ранее NEWS.ru писал об исследовании австралийских учёных, результаты которого допускают пользу кофе в профилактике рака печени.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен