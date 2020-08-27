Учёные в Великобритании воссоздали акустику Стоунхенджа

https://static.news.ru/photo/a6bad75a-e87e-11ea-827c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Markus Gann/Global Look Press

Учёные Великобритании сумели воссоздать оригинальную акустику Стоунхенджа.

Соответствующую информацию представило издание Independent со ссылкой на исследование Салфордского университета.

Как уточняется, оригинальная акустика была утеряна из-за частичного разрушения монумента. В настоящее время от него сохранилось только 50% наиболее крупных камней.

Для воссоздания звуковой среды исследователям потребовалось сконструировать уменьшенную модель памятника в соотношении 1 к 12. Как выяснилось, массивные камни весом 20-40 тонн усиливали громкость производимых во внутреннем святилище звуков на 10-20% (до 10 децибелов) по отношению к более открытой среде. По мнению учёных, такие звуки должны были звучать значительно тише за пределами Стоунхенджа.

Стоунхендж является одним из самых знаменитых археологических памятников мира. Он представляет собой каменное сооружение из составленных в несколько кругов блоков высотой до 4,1 метра и шириной до 2,1 метра. Постройка расположена в графстве Уилтшир в Великобритании. Считается, что строительство памятника началось примерно в 2600 году до нашей эры.

Ранее NEWS.ru писал, что песчаные блоки для строительства Стоунхенджа, более известные как сарсены, были добыты в каменоломне Уэст-Вудс, расположенной в 25 километрах от монумента.

Учёные проанализировали химический и изотопный состав всех 52 сарсенов Стоунхенджа и сопоставили их с образцами песчаника из всех каменоломен на юге Англии.